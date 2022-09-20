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Сеть «Вкусно — и точка» показала новую упаковку блюд

Александр Афонин
Анастасия Харламова

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Общество
Сеть «Вкусно — и точка» показала новую упаковку блюд
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» презентовала новую упаковку своих блюд, передает во вторник, 20 сентября, корреспондент «Вечерней Москвы» на пресс-конференции, посвященной 100 дням с момента открытия первых предприятий.

Сеть «Вкусно — и точка» показала новую упаковку блюд Фото: Вечерняя Москва

Так, новый дизайн напоминает привычный образ продукции McDonald's. Однако некоторые блюда сохранили минималистичный дизайн — на их упаковке разместился только логотип сети. Другая продукция, например, бургеры и мороженое, получили рисунки, характерные для ингредиентов используемых продуктов.

До этого генеральный директор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил название ресторанов. По его словам, новое имя должно было отражать философию преемника McDonald's и отличаться от других.

Кроме того, в рамках пресс-конференции в честь 100 дней с момента открытия сети Пароев рассказал о результатах работы предприятия. Гендиректор отметил, что в ресторанах сохранился уровень качества, гостеприимства, атмосферы и вкусной еды.

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