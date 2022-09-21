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ВСУ обстреляли территорию снабжающего Донецк водохранилища

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ обстреляли территорию снабжающего Донецк водохранилища
Фото: depositphotos

Украинская армия обстреляла район одного из важных элементов водоснабжения Донецка. Об этом в среду, 21 сентября, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики (ДНР).

— Вооруженные формирования Украины обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как отмечается, в результате атаки была обесточена фильтровальная станция.

Накануне в пресс-службе администрации города Энергодара заявили, что ВСУ нанесли удар по Запорожской атомной электростанции с применением осколочно-фугасных снарядов, тем самым повредив инфраструктуру на территории объекта. В администрации обратили внимание на то, что беспорядочные нападения на станцию со стороны киевского режима являются подтверждением «политики ядерного терроризма», проводимой руководством Украины.

16 сентября стало известно, что по центру Херсона рядом со зданием местной администрации был совершен ракетный удар. В результате обстрела как минимум один человек погиб, еще один был ранен.

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