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Приметы и советы

Кравцов отправился в ижевскую школу, где произошла стрельба

Александр Афонин
Общество
Кравцов отправился в ижевскую школу, где произошла стрельба
Фото: mosreg.ru

Министр просвещения России Сергей Кравцов отправился в Ижевск, где в здании школы преступник открыл стрельбу. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

— Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба. Ранее в город уже выехала группа Минпросвещения России. Ведомство окажет необходимую психологическую помощь близким погибших, а также пострадавшим в ходе стрельбы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Большая перемена».

До этого сообщалось, что в школе № 88 в Ижевске началась стрельба. По предварительной информации, в учебное заведение ворвался злоумышленник в черном. Он вошел в один из классов и открыл огонь.

В результате трагедии число погибших в ижевской школе выросло до 13 человек. По информации Следственного комитета, среди погибших шестеро взрослых и семеро детей. Также пострадал 21 человек, из них 14 детей и семеро взрослых.

Позже стало известно, что Следственный комитет установил личность напавшего на школу № 88 в Ижевске мужчины. Злоумышленником оказался Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этой школы.

Ижевск Минпросвещения стрельба
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