МИД Польши рекомендовал своим гражданам покинуть Россию

Фото: Pixabay

МИД Польши рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 27 сентября.

— Не рекомендуются любые поездки, в том числе в профессиональных целях и по срочным семейным делам, — говорится в сообщении.

Полякам, находящимся на территории РФ в данный момент, следует покинуть страну, уточнили в министерстве. В МИД также пояснили, что прямого сообщения с Россией сейчас нет, в стране не работают банковские карты, а из-за сокращения численности дипломатов помочь гражданам будет затруднительно, передает «Царьград».

Президент Польши Анджей Дуда на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Россия должна выплатить Украине военные репарации. Он подчеркнул, что Польша «не перестанет предпринимать действия» с целью «привлечения РФ к ответственности за нарушение международного права».

По его словам, польские власти уже сотрудничают «с Международным уголовным судом и Международным судом с целью поиска самых эффективных способов идентификации и поиска виновных».

19 сентября глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от Германии пояснений слов канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.