Одиннадцать увлекательных фактов о черных кошках

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Черные кошки у многих ассоциируются с темной магией и невезением. Корни дурной репутации этих красивых животных берут начало в Средневековье. Конечно, за исключением цвета шерсти, эти четвероногие ничем не отличаются от любых других кошачьих, разница заключается лишь в отношении людей к ним. Издание The Spruce Pets собрало 11 удивительных фактов о черных кошках.

У черных кошек дурная репутация

В Средневековье черные кошки стали ассоциироваться с Сатаной, ведьмами и колдовством. Некоторые даже верили, что эти грациозные животные были приспешниками ведьм или даже самими ведьмами, принимавшими облик хвостатых. Широко распространенное суеверие привело к ужасающим массовым убийствам мурлык, а порою и их владельцев.

Страх перед черными кошками встречается и сегодня. Многие приюты для животных не желают раздавать хвостатых этого цвета в течение октября, опасаясь, что их будут использовать в качестве жертвоприношений.

Черные кошки — помощники в личной жизни

В некоторых частях мира считается, что черные кошки могут улучшить личную жизнь. В Японии, например, верят, что одинокие женщины, у которых есть черные кошки, привлекают больше поклонников. В британском Мидленде черная кошка — идеальный свадебный подарок, который приносит удачу и счастье невесте.

Черные кошки плавали под парусом

Корабельные кошки когда-то были обычным делом. Исторически сложилось так, что моряки брали ловких зверей на борт для борьбы с грызунами, которые могли уничтожить запасы продовольствия или повредить судно. Британские моряки верили, что черная кошка принесет кораблю удачу и обеспечит благополучное возвращение домой.

У пиратов были другие поверья. Они считали, что черная кошка, идущая навстречу, — к несчастью, в противоположную сторону, — к удаче. Если животное забралось на борт корабля, а потом спрыгнуло, судно пойдет ко дну.

Черные кошки могут противостоять болезням

В начале 2000-х годов исследователи из Национального института здравоохранения Великобритании обнаружили, что генетические мутации, из-за которых у кошек черная шерсть, могут обеспечить им некоторую защиту от болезней. Фактически мутации затрагивают те же гены, которые обеспечивают устойчивость к ВИЧ у некоторых людей.

Так как кошки могут болеть большинством человеческих хворей, такими как рак, ВИЧ, иметь когнитивные дисфункции, сходные с болезнью Альцгеймера, они являются идеальными моделями для изучения этих заболеваний. Выяснив, как эволюционировали кошки, чтобы противостоять недугам, исследователи потенциально могут узнать, как предотвращать аналогичные у людей.

Черные кошки могут выцветать

Каждая кошка любит валяться на солнышке. Однако ультрафиолетовые лучи разрушают черный пигмент в кошачьей шерсти и придают ей ржавый цвет. Когда выгоревшие волоски выпадут, их снова заменит свежий черный мех.

Есть места, где черные кошки — символ удачи

Не во всех уголках планеты черные кошки ассоциируются с невезением. В Шотландии верят, что, если на порог пришла черная кошка, скоро будет поступление денег. Французы также считают, что черные кошки сулят успех в финансах. Немцы ждут удачи в делах, если кошка черного окраса перешла дорогу.

Черные кошки — это не порода

Полностью черный окрас не является особенностью какой-либо породы. Только бомбейскую породу кошек вывели так, чтобы она была полностью черной: имела черный мех, подушечки лап и даже усы.

Черный цвет генетически доминирует

Черный цвет кошачьей шерсти является генетически доминирующим, хотя большинство черных кошек не являются полностью черными и имеют некоторые вкрапления белого. Тем не менее в целом черный цвет является наиболее распространенным у одомашненных кошек.

У большинства черных кошек желтые глаза

У подавляющего большинства черных кошек глаза желтые или золотистые. Поразительный контраст между черным мехом и желтыми глазами придает еще больше загадочности этим сказочным кошачьим.

У черных кошек есть свой праздник

День черной кошки отмечается 27 октября, за четыре дня до Хеллоуина. Праздник призван развеять все мифы о том, что эти милые животные приносят несчастья.

Черная шуба кошек скрывает полоски

Если посмотреть на черную кошку при солнечном свете, можно различить еле видимые полоски на шерсти — у кошек с генами как для черного меха, так и для полосатого рисунка, полосы могут быть скрыты под черным окрасом.