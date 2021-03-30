«Опасна в любой форме»: что делать, если у вас вымогают взятку

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Дача или получение взятки, даже если речь идет о скромных деньгах, может нанести вред огромному количеству людей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он также объяснил, что делать, если у вас вымогают взятку, и как при этом не попасть в тюрьму.

Чем на самом деле является взятка?

По словам Кабанова, взятка — это коррупционное преступление, которое по степени своей тяжести, в принципе, сопоставимо с изменой родине, особенно если речь идет о махинациях в кругах представителей власти. Если человек относится к категории «служащий» (госслужащий, муниципальный служащий или иное должностное лицо), то при получении или даче взятки он изменяет гражданской присяге, отметил член СПЧ. Он выразил мнение, что формирование «коррупционной философии», которую мы наблюдаем сегодня, началось с установления капитализма.

Как быть, если у меня вымогают взятку?

Кабанов полагает, что из этой ситуации есть два выхода — либо отказаться от совершения подкупа и просто уйти, либо также отказаться от дачи взятки, но при этом уведомить правоохранителей. По мнению собеседника «ВМ», не говорить полиции о том, что с вас требуют деньги в обход закона, не очень правильно, хотя «это ваше право».

— По закону вы должны обратиться в уполномоченные органы, чтобы они приняли соответствующее решение. Сейчас многие так и делают, поскольку боятся за себя, — подчеркнул глава НАК.

Фото: pixabay.com

Что грозит взяточнику и вымогателю и можно ли найти оправдание подкупу?

И тот, кто дал взятку, и тот, кто ее получил, сядут в тюрьму в среднем на восемь лет, указал Кабанов. При этом, говорит он, важно понимать, что нельзя совершить коррупционное преступление, а потом заявить о нем стражам порядка. Пытаясь таким образом снять с себя ответственность, человек, наоборот, может пойти под суд как подельник.

— Если ты уже после факта преступления заявил, что дал взятку или же тебя заставили ее дать, если даже ты задокументировал все так, как надо, тебя самого могут привлечь к уголовной ответственности. Ты можешь попасться, — предупредил юрист.

По его мнению, существуют примеры взяток, которые можно пытаться «морально оправдать», но это противоречит букве закона.

— Я имею в виду подкупы, связанные со здоровьем близких, спасением жизни другого человека. Я считаю эти взятки самыми страшными и подлыми, — признался Кабанов.

Как одна взятка может погубить сотню человек?

Абсолютно любое проявление коррупции, в том числе самое незначительное, может привести к катастрофе, причем не только для участников преступной схемы, но и для других людей, считает собеседник издания.

— Взятка опасна в любой форме. Самый простой пример — взрывы на самолетах в августе 2004 года, в результате которых в общей сложности погибли более ста человек. Оба лайнера почти одновременно были взорваны террористками-смертницами. При этом проход на рейс без досмотра стоит полторы тысячи рублей. Вот и все, — пояснил эксперт.

СПРАВКА «ВМ»

В январе–феврале 2021 года в России было совершено около 7,1 тысячи коррупционных преступлений, сообщила Генпрокуратура. По ее информации, это на 11,8 процента больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. При этом около половины из этих нарушений — взятки.

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