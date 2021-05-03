Как определить порчу: пять основных признаков

Фото: Из личного архива Саоны

Несчастья случаются даже с хорошими людьми и нередко без логической причины. Иногда мы не понимаем, почему нас постигают болезни или неудачи, и в таких случаях склонны подозревать порчу. Как определить, есть ли на вас порча, рассказала таролог и парапсихолог Саона:

— Во-первых, порчи крайне маловероятны, но тем не менее возможны. Прежде чем я даже перейду к симптомам и признакам порчи, я должна сказать вам следующее: порча возможна только как результат целенаправленного воздействия человека, который владеет черной магией! Как результат случайного завистливого взгляда порча возникнуть не может. Большинство людей, которые считают, что на них лежит порча, просто не хотят смотреть в глаза реальности и признавать, что неудачи часто преследуют нас по чистой случайности или по нашей вине. Это жизнь.

Чтобы понять, может ли на вас лежать порча, спросите себя, не сделали ли вы чего-нибудь, чтобы заслужить чью-то ненависть и ярость до такой степени, что они приложили бы столько усилий и времени, проклиная вас? На самом деле, для того чтобы порча действительно осуществилась, требуется довольно много энергии и магических способностей. И это недешевая услуга, не только с финансовой точки зрения, но и по тем энергетическим издержкам, которые неминуемо несет подобная манипуляция. Человек, который заказывает порчу, всегда предупрежден о том, что поплатится за это собственным здоровьем, так что у него должна быть очень серьезная мотивация.

Необъяснимая болезнь и / или травма

Если вы в целом здоровый человек и начинаете болеть необъяснимой болезнью или получаете нелепые травмы, то это может быть признаком порчи. Сначала исследуйте себя в целом и сопоставьте свое текущее состояние с историей болезни, прежде чем делать выводы о порче.

Полоса неудач

Следующий признак порчи — это неожиданная вереница неудач по неочевидным причинам. Опять же, прежде чем переходить к заключению о порче, проанализируйте свои решения в жизни. Является ли это невезение последствием ваших неверных решений или сложной жизненной ситуации? Может быть, у всех ваших неудач на самом деле одна причина? Если ответ отрицательный, порча может иметь место.

Частые негативные мысли

Как правило, вы позитивный и оптимистичный человек, но внезапно у вас появляются депрессивные мысли. Вы заметили, что эти мысли, кажется, исходят не изнутри, а будто приходят извне. Это может быть признаком порчи и того, что вы подвергаетесь духовной атаке.

Разрыв отношений

Внезапные ссоры и расставания с близкими также могут указывать на порчу. Это могут быть отношения любого типа: семейные, романтические, дружеские и т. д.

Странные предметы на вашей территории

Порчи могут по-настоящему пустить корни только тогда, когда проклятый человек подпитывает их собственным страхом и негативом. Имейте это в виду. Поэтому, если вы обнаружите на своей территории странные предметы, символы или записки, которые не принадлежат вам и выглядят подозрительно, как магические артефакты, это может быть признаком того, что кто-то пытается вас проклясть.

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