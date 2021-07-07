Влюбиться в Голубицкую: на Азовском побережье Кубани можно отдохнуть на любой вкус и кошелек

Отдыхающий занимается зорбингом на водах Азовского моря. Судя по наплыву отдыхающих со всей страны, местное побережье скоро поспорит с Антальей за звание туристической Мекки / Фото: Photoexpress

Когда едешь из Москвы на юг на автомобиле, трудно не восхититься видами из окна: какая же красивая у нас страна! И непознанная, хотя и родная. Настоящим открытием для отпускников может стать поездка на Азовское море. Не слишком «раскрученные», а потому менее популярные, чем Сочи, Анапа и Ялта, прибрежные городки и станицы Краснодарского края гарантируют хороший отдых и не подорвут семейный бюджет.

Утро начинается с традиционного прохода «цапель». Сногсшибательной красоты и невероятной худобы девчонки неторопливо вышагивают по обочине станичной дороги, как по подиуму. Мы знаем, куда держит курс их «стая»: чебуречная уже открылась. Да, не огородившаяся сейчас от нас коронавирусными кордонами Ницца здесь с ее трюфелями и омарами, но и в Голубицкой неплохо кормят.

А потом девушки-красавицы пойдут по пути многих. По наклонной, вдоль капитального забора спортивно-оздоровительного студенческого лагеря «Золотые пески» Московского государственного строительного университета к проходу на бесконечный, уходящий желтой полосой на многие километры пляж. Там встретит их и ласково примет в светлую зелень своих теплых волн Азовское море.

Солнце светит всем одинаково

В славные годы первого в отечественной истории #Крымнаш светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический щедро жаловал лихих своих солдат чинами и землями.

Герой абордажных схваток с турками на Черном море, простой казак Григорий Голубицкий получил лично из княжьих рук погоны прапорщика. В 1792 году, после нашей победы в очередной русско-турецкой войне и поселения Черноморского казачьего войска на Тамани, постаревший славный рубака Голубицкий был назначен на тихую должность смотрителя войскового провиантского магазина (по-нынешнему — продсклада). Казак основал на азовском берегу хутор, который со временем разросся, стал станицей и получил в название его фамилию.

Сегодня станица Голубицкая — непритязательный, но достаточно популярный пляжный курорт на южном берегу Азовского моря. Что касается нас с женой, то мы приехали в эти края совершенно случайно. Попробовав на ощупь водичку в Черном море, решили, что не полярники мы и не «моржи» притерпелые. Вот и рванули из Новороссийска через Анапу (осторожно: пробки в этом городе-курорте — московские!) наобум искать местечко потеплее. Оказалось, не мы одни такие умные-разумные.

Отели, мотели, турбазы, кемпинги, а пуще всего частный сектор Голубицкой переполнены отдыхающими со всей России. Но больше всего на станичных дорогах — примерно половина от общего количества — машин с московскими и подмосковными номерами.

— Понаехали! — дежурно потом ругалась жена, когда очередная иномарка по-столичному нахраписто обгоняла нас на дороге или нахально перегораживала въезды-выезды.

Также у станичных хаток (большей частью двух-трехэтажных) встречаются автомобили курортников с Украины. Они бесконфликтно припаркованы рядом с машинами из отколовшихся от бывшей «ридной нэньки» Донецкой и Луганской народных республик. Почему-то немало абхазских номеров.

Фото: Рixabay / bos2007

— Ну если уж мои друзья абхазы едут из своей «страны души» в Голубицкую, то и нам здесь плохо не будет, — решительно сказал я, и мы отправились искать здесь свое место под солнцем. Впрочем, преувеличиваю. Не искали, хоть на каждом углу и развешаны объявления: «Сдается…» Где сразу тормознулись, там и остановились. На выжившей с советских времен детской спортивной турбазе нам предложили отдельный номер по сходной цене. И не беда, что «полулюксом» эту полубытовку мог назвать только человек с богатым и не испачканным турецко-египетско-таиландским турсервисом воображением, зато море — в тридцати шагах.

Азовское — оно теплое! Мы вошли в его воды под символично звучавшую из динамиков пляжного кафе песню: «…Солнце светит всем одинаково…», и согласились, что это так — хоть в Майами, хоть в Голубицкой.

Догнать и перегнать Анапу

Вдоволь накупавшись и навалявшись на мелком ракушечнике, можно пойти исследовать станичные достопримечательности. Главные центры развлечений станицы Голубицкая находятся на Курортной улице. Она протянулась вдоль моря, и на ней чего только нет для услады курортников. Хочешь — иди в дельфинарий, а можешь плотно засесть в ресторанной зоне сразу за ним. Ну, это на любителя, конечно: стоило ли только для этого ехать на море? Детям скучно? Для них с утра до ночи работает парк аттракционов с колесом обозрения.

Всей семьей целый день можно провести в аквапарке, где есть экстрим-горки, четыре бассейна и водные аттракционы. Для перекуса отдыхающих здесь же открыты бар, кафе, киоск с фастфудом. Кстати, о еде вообще. В Голубицкую не надо ехать с мешком консервных банок. Столовые, кафешки и ресторанчики, а также неизменные для всех южных курортов забегаловки со стандартным названием «Домашние обеды» — здесь буквально на каждом шагу.

Цены — далеко не сочинские, а вполне себе приемлемые, по карману не бьют. Что еще реально порадовало в местном общепите: где не заходили, везде чисто и опрятно. Продукты для самостоятельной готовки можно купить в сетевых магазинах, где точно такие же ассортимент и ценники, как в Филях или Теплом Стане. Рынок, где местные торгуют для местных, расположен чуть поодаль от моря, возле церкви. Там — все с огорода, только что с грядки и для москвича непривычно дешево: хоть молодая картошечка, хоть ягоды и фрукты.

А в общем и целом, дружно пришли мы с дражайшей супругой к логичному выводу, по набору предлагаемых услуг и развлечений для отдыхающих станица Голубицкая — та же Анапа, только без привычной анапской толчеи на улицах и пляжах. Сами же станичники, вероятно, ставят свою малую родину классом выше, чем давний и широко известный Черноморский курорт. Иначе откуда у них такое страстное желание Анапу догнать и во всем перегнать? Как и в находящемся в 60 километрах и на берегу другого моря городе, в Голубицкой есть настоящий зоотеррариум с набором зубастых страшилищ. Точнее, сразу два таких крокодильника.

На анапский мини-зоопарк в станице Голубицкой ответили двумя. Тоже в двух экземплярах присутствуют здесь дома-перевертыши. В Голубицкой еще и две «фермы» экзотических бабочек, где за малую мзду можно проследить весь путь развития, от ползающего по банановым шкуркам жирного волосатого чудовища в виде гусеницы до порхающего эфирного создания.

У истоков толерантности

Голубицкая, говоря военным языком, оказалась стратегически важным базовым районом для поездок по Таманскому полуострову и другим окрестностям. За полдня туда-обратно съездили в Керчь. Сидя на горе Митридат, на обтесанных человеческими руками 28 веков назад камнях древнего Пантикапея, очень удобно рассматривать эпичный новострой XXI века — Крымский мост.

Понравились поездки — без цели, просто поглазеть — по кубанским станицам. Гостагаевская, Джигинка, Фонталовская — неспешный, ласковый юг с его вишневыми садочками и пыльными обочинами. А у истоков речушки со странным названием Хаджи-Абрамка так и тянет пофилософствовать на злободневные политические темы. Предки нынешних американских адептов BLM еще на хлопковых плантациях спины гнули, а из нашенского казачьего края евреи уже спокойно в священные для мусульман Мекку и медину ездили. Вот где, оказывается, настоящая родина толерантности!

Фото: Рixabay / Roman_NMSK

Москвич грязь найдет

Эксклюзив Таманского полуострова — грязевые вулканы. Здесь в жидко-липкие извержения можно безопасно окунуться. Если верить интернету, микроэлементы и прочие чудодейственные вещества нутряной земной грязи очень полезны для организма. Красочные плакаты с призывом кардинально и вмиг поправить здоровье, погрузившись в жерло одного из таких вулканов, преследовали нас и на улицах Голубицкой, и на всех окрестных дорогах.

Поехали. На КПП огороженной красивым забором территории висел прайс-лист: только за посещение достопримечательности с безнаказанным ее лицезрением — 1000 рублей с человека.

Пока мы чесали в затылках, подъехала еще одна машина с московскими номерами. Ознакомившись с ценой и возбужденно помахав руками перед носом вежливого и ни в чем не виноватого охранника (с патрулем спорят только салаги!), мужчина средних лет подошел к нам.

— Из Анапы приехали, два часа в дороге, — все никак не мог успокоиться он. — Пять человек нас: жена, невестка, двое внучек, я. «Пятерку» отдать за кусок грязи?! Совсем оборзели! Неизвестно, сколько бы мы еще с Виктором из Люблина обсуждали мерзости капитализма, если бы мимо не проходил местный мужичок с тяпкой на плече.

— Та шо вы так переживаете, — с классическим южно-русским шоканьем и гэканьем успокоил он нас. — Езжайте в Кучугуры, там грязюка така же, но бесплатная.

Расспросили дорогу, поехали в направлении Керченского пролива. Дорога — отличная, слева — черешневые сады и бесконечные виноградники, справа — желтая полоска берега и море. Побережье активно застраивается: отели и кемпинги стоят уже плотным рядом. По всему, здесь скоро будет дубликат Антальи. Неведомый нам прежде приморский поселок предвосхищает будущее. Об этом рассказывает красочный билборд на въезде: «Кучугуры — лучший курорт». Действительно, судя по плотно заполненному людьми пляжу, только мы с женой, как печенеги необразованные, ничего раньше о таком славном месте и не слышали.

По проселку, идущему над двадцатиметровым обрывом (как написано в «Википедии», «кучугуры — народный термин, встречающийся в диалектах русского и украинского языков для обозначения сугробов или песчаных бугров»), добрались-таки мы до «бесплатного» грязевого вулкана. В ста метрах от моря дырка в земле 10 на 10 метров, из нее медленно вытекает ручеек серой грязи. Наш попутчик Виктор с женой, невесткой и внучками тут же дружно вляпались в это месиво. Мы посмотрели и поехали обратно. Но кусочек засохшей грязи я все-таки прихватил. Вдруг колени заноют. Говорят, суставы после смазки вулканической панацеей — как новенькие.

...Вот и думаем на пару с женой: почему раньше мы брезговали Азовским морем? Балованные Черным и Средиземным, Цейлонами и Индиями, Турциями и Испаниями, не замечали, что под боком терпеливо ждет нас простое, безыскусное, настоящее счастье.

Итоги нашего спонтанного отдыха на Азове. Приятно проведенное время. Бюджетно. Познавательно. Интересно. Есть повод приехать еще раз: мы так и не попали в знаменитую Долину лотосов.

Фото: Рixabay / LisaLiza

Приехав в место впадения речки Казачий Ерик в Большой Ахтанизовский лиман, увидели там только тишину и пустоту. Ажиотаж здесь начнется в середине июля, когда зацветут лотосы. Их экзотический сад на воде — уникален для России: где ни пытались их выращивать ученые — не растут! А здесь — процветают и привлекают десятки тысяч отдыхающих. Из Анапы и Геленджика едут и даже из дальних от Тамани Ялты и Сочи — на лодочные экскурсии по покрытому сплошным ковром из листьев и розовых цветов лиману.

Период цветения лотосов — полтора-два месяца. Так что, решено: в 2022 году будем планировать с семьей летний отпуск именно на эти сроки.

ФАКТЫ

— Азовское море — самое мелкое море в мире. Максимальная глубина — 13 метров, средняя — 7–8.

— Вода тоже является самой пресной среди всех мировых морей: содержание солей в нем в три раза меньше, чем в Черном море. Низкая соленость объясняется большим притоком речных вод. Поэтому в древности Азовское море называлось у греков Меотийским озером, а у римлян — Меотийским болотом.

— В Азовском море в 95 раз меньше количества воды, чем в самом глубоком озере мира — Байкале.

ЦИФРА

64 200 рублей составляет летом этого года средний чек при бронировании организованного тура по России.

(по данным туристического поисковика Travelata.ru)

РЕПЛИКА

Недорогой полезный отпуск

Елена Никиташ, начальник управления по санаторно-коруртному комплексу и туризму администрации Темрюкского района:

— Курорты Азовского моря давно привлекают сограждан своей многогранностью. У нас созданы все условия для пляжного отдыха. Каждый здесь найдет дело по душе. Богатая история Таманского полуострова привлекает любителей археологии и этнографии. Множество туристов манит наша знаменитая Долина лотосов. 50 процентов всего российского вина сегодня производится в Темрюкском районе, и ценители натуральных виноградных напитков смогут попробовать их прямо на винодельнях.

Немаловажно, что отдых на Азовском побережье Краснодарского края в целом недорог. Размещение, питание, экскурсии обойдутся приехавшим к нам отдохнуть значительно дешевле, чем на курортах Черного моря. В среднем в «доковидные» времена в санаториях, отелях, детских лагерях, на турбазах и в частном секторе у нас в районе отдыхали до 1,6 миллиона человек за сезон. В 2020-м мы приняли 1,1 миллиона человек со всей России. Несмотря на известные ограничения, вызванные новым ростом заболеваемости коронавирусом, в этом году надеемся принять на курортах Темрюкского района еще больше желающих хорошо и с пользой для здоровья провести отпуск.