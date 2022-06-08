«20 идей Давыдова»: как помочь инвалидам

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По данным Росстата, в 2021 году в России проживало 1 367 000 инвалидов первой группы и 704 000 детей-инвалидов. Законом предусмотрено специальное пособие для ухаживающего за инвалидом первой группы. Но чтобы его получить, нужно полностью прекратить трудовую деятельность. Проще говоря — посвятить все свое время уходу за инвалидом. При этом сам размер пособия невелик: всего лишь 1200 рублей или 8,6 процента от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Родитель, ухаживающий за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства, получает 10 000 рублей (72 процента от МРОТ), но также без права на заработок. Как исправить ситуацию? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

«Мизерное пособие, потеря рабочего места и полный запрет на трудовую деятельность создают крайне неблагоприятные условия для тех, кто решил посвятить себя уходу за тяжелобольным близким человеком, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Так, с одной стороны, инвалидизация выбивает из профессиональной деятельности не только самих инвалидов, но и их близких. И с другой стороны, слабая поддержка оказывающим уход родственникам вынуждает гораздо чаще прибегать к услугам социальных работников и даже отказываться от инвалидов, передавая их полностью на попечение интернатов. По оценкам экспертов, содержание инвалида в интернате обходится государству порядка 40 000 рублей ежемесячно. Даже с учетом того, что 75 процентов пенсии инвалида поступает в фонд интерната, разница между расходами интернатов и пособиями по уходу колоссальная. Кроме того, государство выделяет многомиллиардные суммы на строительство и реконструкцию этих учреждений. По сравнению с текущими расходами предлагаемые нами меры не потребуют значительных вложений, и те в последствии окупятся».

Недавно был принят закон, согласно которому родственник, ухаживающий за инвалидом первой группы, имеет право на основании коллективного договора получить дополнительные неоплачиваемые отпуска в количестве не более двух недель в году. Безусловно, это положительный шаг, но этих мер недостаточно. В развитых странах наблюдается иной подход.

В Ирландии работник имеет право взять специальный неоплачиваемый отпуск по уходу за тяжелобольным в количестве до 104 недель (подряд или вразброс). Если член семьи, друг или коллега получил инвалидность и нуждается в постоянном уходе для поддержания жизнедеятельности, то работодатель по заявлению сотрудника, отработавшего в компании не менее года без перерыва, обязан отпустить его на запрашиваемый период с сохранением рабочего места. При этом он должен не допустить дискриминации и худших условий труда. Также он обязан засчитать оплачиваемый отпуск за первые 13 недель отсутствия на работе по причине ухода за больным. Сотрудник, отправившийся в отпуск по уходу в Ирландии, может получать выплаты из Фонда социального страхования в размере 225 евро (14 625 рублей) в неделю, плюс 20–48 евро (1200–2880 рублей) в неделю за каждого зависимого от него ребенка. При отсутствии страховых отчислений в нужном размере он также может получить аналогичное пособие по другой программе. Сумма составляет 55 процентов от минимальной заработной платы. Но самое важное заключается в том, что при получении пособия ухаживающему разрешается работать не более 18,5 часа в неделю, получая чистый доход не более 332,5 евро (21 612 рублей) в неделю (89 процентов от минимального дохода). Таким образом каждый, кто пожелает проявить заботу об инвалиде, может сделать это, не переживая за свое рабочее место, по возможности работать неполный рабочий день, и в итоге получать достойное содержание на тот период жизни, который он посвятил уходу за близким человеком.

«Я предлагаю в России установить пособие для родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства в размере 85 процентов от МРОТ — 11 807 рублей на 2022 год, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Также предлагаю установить пособие для ухаживающих за взрослыми инвалидами первой группы в размере 25 процентов от МРОТ (3473 рубля на 2022 год). Отсутствие ежегодного увеличения данного пособия в зависимости от инфляции и девальвации со временем снижает его значимость. Из-за роста цен размер помощи от государства на уход за инвалидами уменьшается. Предлагаемая привязка пособия к МРОТ актуализирует его по отношению к нынешней экономической ситуации и позволит сохранить актуальность на годы вперед. В перечисленных выше странах происходит ежегодное повышение пособия по уходу за инвалидами по причине инфляции. Далее я предлагаю дать возможность всем, получающим вышеуказанные пособия по уходу за инвалидами, разрешить работать и получать легальный доход, не превышающий 85 процентов от МРОТ, при условии, что работе уделяется не более 70 часов в месяц. Следующим шагом я предлагаю предоставить прямым родственникам, ухаживающим за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами и инвалидами с детства, возможность работать на 25 процентов меньше от стандартного рабочего времени, без оплаты, но с сохранением рабочего места. По согласованию с работодателем это может быть либо сокращенный рабочий день, либо сокращенная рабочая неделя, либо неоплачиваемый отпуск, включая 14 уже разрешенных дней».

Описанные выше меры, как считает автор проекта, могут привести к ряду ощутимых преимуществ для общества и государства:

Ухаживающие за инвалидами граждане будут вовлечены в социально-экономическую деятельность, и количество задействованного в трудовых отношениях населения увеличится.

Инвалиды гораздо в большей степени будут получать заботу непосредственно от своих родных и близких, что является очень важным аспектом для их эмоционального благополучия.

Количество случаев, когда инвалида отдают в интернаты на полное попечение государства, будет сокращаться.

В результате миллионы граждан России получат шанс на столь необходимую поддержку, которая поможет им справляться с трудностями, вызванными инвалидностью их родных и близких.

Идея была направлена федеральным органам власти, от Минтруда России пришел ответ за подписью заместителя директора департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения В. Е. Заблоцкого. Приводим выдержки из него.

«Указом президента РФ предусмотрено предоставление неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, ежемесячных компенсационных выплат в размере 1200 рублей.

Еще одним указом президента Российской Федерации с 1 июля 2019 года установлены ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы:

а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) — в размере 10 000 рублей.

б) другим лицам — в размере 1200 рублей.

Учитывая, что инвалид с детства первой группы нуждается в продолжении ухода в том же объеме, как и ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, ежемесячная выплата сохранена при уходе за данной категорией граждан.

При этом индексация названных размеров не предусмотрена».

Юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Матицын пояснил:

— По сути, Минтруд лишь изложил существующее положение вещей, сославшись на действующую законодательную базу. Между тем автор проекта предлагает ее изменить. Я думаю, что к решению вопроса должен подключиться комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Депутаты могли бы подготовить соответствующий законопроект.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев добавляет:

— Во-первых, нынешние компенсационные выплаты по уходу за инвалидом крайне незначительны, инфляция их давно съела. Поэтому очевидно, что выплаты должны расти. Во-вторых, их получатели вынуждены не работать, что лишает страну столь необходимых рабочих рук. Обратите внимание: мигранты трудятся уже не только в ЖКХ и сетевом ретейле, но и сфере здравоохранения, общественном транспорте, логистике. Что получается? Российское государство тратит огромные деньги, чтобы дать своим гражданам образование, в том числе высшее, а граждане это образование не используют, потому что им не разрешают: или работай, или сиди с инвалидом. В итоге они не платят налоги, не создают добавочную стоимость. И, разумеется, имея незначительный доход, они меньше тратят, а значит, вносят меньший вклад в развитие российской экономики. Если законодатели разрешат им работать хотя бы частично, будет хорошо как самим людям, так и экономике в целом.

Дмитрий Давыдов считает, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений, касающихся уходу за инвалидами. Автор проекта надеется, что эти предложения получат поддержку, как и другие его идеи.