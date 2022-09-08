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Завершено строительство школы на 550 мест в районе Бескудниковский

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Завершено строительство школы на 550 мест в районе Бескудниковский
Фото: Департамента строительства города Москвы

— В шестом микрорайоне района Бескудниковский завершено строительство школы на 550 мест. Полностью выполнено благоустройство территории, завершается монтаж мебели и оборудования. Здание готовится к вводу в эксплуатацию, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание построили по адресу район Бескудниковский, мкр. 6, корпус 16 (на пересечении Бескудниковского бульвара и Рогачевского переулка). Учебное заведение рассчитано на 550 учащихся.

Центром внешней и внутренней планировки здания стал выступающий цилиндрический объем актового зала. Он же служит центром композиции архитектурного облика школы.

Общешкольные мероприятия будут проводиться в актовом зале с трансформируемой системой кресел (телескопическая трибуна). Он рассчитан на 330 зрительских мест. Зал оснастили современным технологическим оборудованием для видеопроекции, звукоусиления, постановочного освещения и механическим оборудованием эстрады.

— Для изучения развития навыков в сфере информационных технологий и инженерной деятельности в школе предусмотрены три IT-полигона, включающие в себя зоны обработки материалов, программирования, моделирования, испытания устройств, пилотирования беспилотных летательных аппаратов, — отметил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Ранее глава столичного департамента строительства отмечал, что в настоящее время в Москве ведется строительство порядка 30 объектов образования за счет городского бюджета. Более пятнадцати из них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году

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