Смертельный выстрел в голову: что произошло в мытищинской войсковой части

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Троице-Сельцо Карта всех событий

В подмосковное военной части погиб 25-летний солдат-срочник. Его застрелил сослуживец, который, по одной из версий, баловался с пистолетом. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию об этой трагической истории.

Прапорщик застрелил ефрейтора

Утром 31 января в войсковой части № 51890, расположенной рядом с деревней Троице-Сельцо (городской округ Мытищи — прим. «ВМ»), произошла стрельба, в результате которой погиб молодой солдат-срочник, находящийся в звании ефрейтора. Пистолет, из которого был произведен роковой выстрел, находился в руках старшего прапорщика, проходящему службу на контрактной основе.

После происшествия в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что на месте трагедии работает специальная комиссия. Ее задача — установить причины случившегося.

В свою очередь военные следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Версии произошедшего

Одна из первых версий озвученных СМИ — конфликт между военнослужащим. Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что в ходе ссоры контрактник выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента, проходящего срочную службу. Последний скончался от пулевого ранения в голову.

Позже официальные органы изложили другую версию случившегося. Так, в пресс-службе ЗВО заявили, что произведенный выстрел был случайным, а причина трагедии — грубое нарушение требований обращения с оружием.

В Главном военном следственном управлении (ГВСУ) Следственного комитета РФ рассказали, что перед тем, как произошла стрельба, старший прапорщик получил оружие для выполнения задачи по сопровождению воинского груза.

— Находясь в расположении казармы, он произвел из пистолета случайный выстрел. Пуля попала в находившегося рядом ефрейтора, проходящего военную службу по призыву. От полученного ранения последний скончался, — говорится в сообщении ГВСУ.

Ряд Telegram-каналов раскрыл личности участников инцидента. Открывшим стрельбу оказался 46-летний старший прапорщик М. Олигов, погибший — 25-летний ефрейтор В. Волков.

Как сообщает Mash, оба военнослужащих должны были поехать за секретной документацией. Молодой ефрейтор замешкался в комнате с оружием, и старший по званию его торопил. В какой-то момент Олигов решил припугнуть солдата: он направил в его сторону пистолет Макарова и передернул затвор — произошел самопроизвольный выстрел. По словам стрелявшего, он думал, что пистолет на предохранителе.

В настоящее время стрелявший задержан. Сразу после случившегося он находился в шоковом состоянии.

Участники инцидента

По данным Mash, погибший в мытищинской войсковой части В. Волков родился в Красноярске. В 2020 году парень получил степень магистра по направлению «экология и природопользование» в Институте экологии и географии Сибирского федерального университета. До того как отправиться в армию, Волков занимался исследованием динамики численности лесных насекомых. Он успел опубликовать пять научных работ по экологии.

Как сообщает SHOT, в последнее время у Волкова были проблемы со слухом. В день трагедии он должен был ехать на обследование в госпиталь.

Что касается старшего прапорщика Олигова, он посвятил свою жизнь военной службе. В войсковой части № 51890 он служит уже более десяти лет. Сослуживцы характеризуют его положительно, отмечая, что он всегда заступался за солдат.

Случаи стрельбы в воинских частях

На прошлой неделе на заводе «Южмаш» в Днепре служащий украинской национальной гвардии расстрелял из автомата сослуживцев и покинул место преступления. В результате случившегося погибли пять человек, еще пять оказались ранены. Из-за происшествия в городе ввели план «Сирена». На место трагедии прибыл командующий гвардией, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Впоследствии украинское МВД задержало солдата Артема Рябчука, который расстрелял сослуживцев в Днепре. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом, заключили в министерстве.

Похожий случай произошел несколько лет назад в военной части Забайкалья. В октябре 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелка задержали. 30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося: у срочника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров.

В конце декабря 2020 года присяжные заседатели признали солдата-срочника виновным в убийстве сослуживцев и покушении на убийство. 21 января 2021 года военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы.