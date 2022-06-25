Топ-5 самых громких преступлений и происшествий в Москве и Подмосковье за неделю 20–24 июня

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Предпоследняя неделя июня, к сожалению, не обошлась без громких и резонансных преступлений. Корреспондент «Вечерней Москвы» внимательно следил за развитием событий. Чем запомнились эти пять дней — с 20 по 24 июня — в нашем обзоре.

ДТП в сердце столицы

Происшествием недели по праву можно назвать аварию, произошедшую под конец рабочих дней: ночью 24 июня водитель «Мерседеса» ехал по Зубовской улице и на пересечении с Садовым кольцом промчался на красный сигнал светофора, не соблюдая скоростной режим.

Водитель не справился с управлением, уходя от столкновения с автомобилем такси, наехал на препятствие и влетел в стену.

Удар при столкновении был такой силы, что автомобиль даже подпрыгнул, а после моментально вспыхнул.

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Для водителя и девушки-пассажира на переднем сиденье этот маневр стал смертельным.

Остальных людей из машины вытаскивали свидетели ДТП, невзирая на предупреждения полицейских об опасности.

По словам очевидцев, одежда и волосы молодых людей практически полностью обгорели, а некоторые из пострадавших были без сознания на момент спасения.

Аварию сопроводило много странностей: на авто почему-то не было номеров, а внутри находилось восемь человек. Точная причина произошедшего еще не установлена.

— Грубое нарушение ПДД стало причиной смертельного ДТП на Зубовском бульваре, — резюмировали в пресс-службе ГИБДД.

1/3 Фото: Прокуратура Москвы 2/3 Фото: Прокуратура Москвы 3/3 Фото: Прокуратура Москвы

Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ход его расследования контролируется прокуратурой.

По данным «ВМ», погибшим водителем был 24-летний Мурат Салпагаров. Юноша приехал из Ставропольского края и работал в столице водителем. Данную машину он приобрел несколько дней назад у бывшего футболиста Расима Хутова.

О времена, о нравы!

Продолжает антирейтинг событий агрессивный мужчина из электрички Москва-Рижская — Волоколамск, решивший пообщаться с подрастающим поколением.

Так, в ночь с 19 на 20 июня молодой человек выпивал с другом. По окончании встречи он отправился домой на электричке. В вагоне, помимо него, сидели двое подростков, внешний вид которых не оставил подвыпившего равнодушным.

Тогда он подошел к подросткам и стал кричать, чтобы те вытащили украшения (у обоих юношей был пирсинг на лице — прим. «ВМ»), а потом и вовсе ударил одного из них кулаком по лицу.

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Параллельно мужчина снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

Вскоре личность дебошира установили и задержали по месту проживания в Подмосковье.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее неуважение к обществу с применением насилия, по мотивам ненависти или вражды на транспорте общего пользования».

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В итоге за критику подростковой моды 20-летнего фигуранта отправили под домашний арест.

Находка на свалке

Также 20 июня в одном из мусорных контейнеров в Новой Москве на местной свалке нашли тело новорожденного ребенка. По данному адресу выехал заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба, чтобы лично скоординировать работу правоохранительных органов.

Фото: Прокуратура Москвы

Вскоре в связи со смертью младенца возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Горе-мать до сих пор ищут.

Фото: Прокуратура Москвы

Ход и результаты уголовного дела контролирует столичное надзорное ведомство.

Не все так однозначно

Особенное место занимает ДТП с участием такси и трех пешеходов на Боровском шоссе. Эта история заставляет лишний раз задуматься о соблюдении ПДД всеми участниками дорожного движения.

Желая быстро «прошмыгнуть» на запрещенный сигнал светофора, водитель такси за рулем Skoda не заметил пешеходов, которые пересекали проезжую часть на разрешенный сигнал. В результате столкновения пострадали две женщины и один мужчина. Всех троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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Свидетелем аварии стал работник АЗС, который рассказал, что таксист сразу выбежал из машины, махал руками, извинялся перед пострадавшими и плакал.

Герой этой истории тоже дал комментарий.

По его словам, он проезжал на желтый свет, а пешеходы слишком рано появились на дороге. Он отметил, что пытался уйти от столкновения, увернувшись, и сразу нажал на тормоз. Поэтому людей задел только боковой частью автомобиля. Имеющиеся кадры с места ДТП это подтверждают.

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Все смешалось на Карамышевской набережной

Еще одним громким событием недели стала кровавая «бойня» у храма Живоначальной Троицы на западе столицы. Дело было так: мужчины что-то не поделили и начали конфликтовать рядом с Карамышевской набережной. Вдруг один из них достал нож и стал бросаться на оппонента.

Обезумев, он нанес товарищу около пяти ударов ножом в область жизненно важных органов.

После произошедшего нападавший пытался укрыться в церкви. Однако пьяного Рэмбо задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Фото: ГСУ СК России по Москве

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В ходе выяснения обстоятельств следователи установили, что дебоширы вели крайне асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем.

Не исключено, что это не первая потасовка, начавшаяся в хмельном бреду. Кстати, по данным СМИ, в драке участвовал еще один знакомый мужчины, который тоже получил ранения, однако официального подтверждения этому нет.