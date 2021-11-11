ShadowFest, «Семейный лабиринт» и «Поехали»: какие мероприятия пройдут в выходные

Фото: Вечерняя Москва

Приближаются осенние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 13 и 14 ноября и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор Международный фестиваль театров теней ShadowFest, не имеющий аналогов в России. 13 и 14 ноября в Московском детском театре теней форум познакомит зрителей со всем многообразием современного театра теней. В фестивале принимают участие театры из России и Македонии. Зрителям представят разные виды театра теней, русские силуэтные куклы и цветные китайские, традиционный теневой театр и необычные современные приемы с видеопроекциями и анимацией. В программе также мастер-классы и образовательные лекции.

В афише субботы: спектакли «Дюймовочка» Мурманского областного театра кукол и «Щелкунчик. Начало» театра Артема Четверикова. В воскресенье зрители увидят постановки «Алиса и чудеса» македонского театра Shadows and Clouds и «Волшебное зеркало» фольклорного театра «Ученый медведь».

Осенью в нашем городе проходит множество театральных фестивалей. Так, Всероссийский фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» будет рад приветствовать гостей 13 и 14 ноября. Зрителям фестиваль покажет лучшие музыкальные спектакли: трагедии, оперы, балеты, оперетты, мюзиклы, детские постановки. В рамках форума проходит мини-фестиваль, посвященный 55-летию со дня основания первого в мире профессионального театра оперы, балета и симфонической музыки для детей и юношества.

В афише субботы — спектакль «Женитьба» в постановке оперно-драматической студии Ивана Поповски и студентов пятого курса Факультета музыкального театра ГИТИСа, который артисты покажут на сцене Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. В воскресенье зрители увидят постановку Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко «Риголетто».

Илья Авербух 13 и 14 ноября приглашает московскую публику на премьеру спектакля «Анна Каренина». Лучшие фигуристы мирового фигурного катания покажут себя настоящими драматическими актерами и перенесут зрителей во времена салонов и скачек, балов и спиритических сеансов, любви и страсти.

Фото: Пресс-служба шоу «Анна Каренина»

Зрителей ждут невероятные декорации и спецэффекты. Главная задача сценографов была создать на льду театральное пространство во всей его простоте, лаконичности и драматичности.

Музей Москвы в ноябре зовет взрослых и детей увидеть спектакли лучших камерных театров города. 13 ноября продюсерское бюро «Опус» и театр «Моника и дрозд» представят спектакль «Эмили Браун и ее кролик». Зрители увидят трогательную историю о дружбе девочки и старого серого кролика по имени Стэнли. Когда главный лакей королевы предлагает обменять его на новенького плюшевого мишку, Эмили решительно отказывается. Разозлившись, королева приказывает украсть Стэнли. А на следующий день Театр из пластилина покажет постановку «Улитка и кит» по мотивам сказки Джулии Дональдсон. После спектакля пройдет мастер-класс, где участники слепят из пластилина свою Улитку.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Музей-заповедник «Царицыно» в рамках программы к выставке «Театрократия. Екатерина II и опера» познакомит горожан с театральным искусством. В субботу, 13 ноября, можно посетить мастер-класс «Первая опера» — идеальный вариант для первого знакомства с жанром оперы и процессом создания спектакля. Участники занятия разберутся, что такое опера, послушают музыку, придумают собственных волшебных персонажей.

В воскресенье для гостей музея свои двери откроет Мастерская театрального эскиза, где каждый участник почувствует себя художником и технологом барочного спектакля. Здесь обсудят, как создается костюм для сцены, поговорят о том, как строится диалог цвета и фактуры, и чем отличались барочные костюмы. А далее на практике составят настоящую цветовую палитру и создадут на бумаге персонажей воображаемого спектакля.

Фото: М. Денисова / mos.ru

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, в Биологическом музее имени Тимирязева 14 ноября можно принять участие в игре-квесте «Семейный лабиринт», пройдя который каждый исследователь раскроет тайны ботаники, зоологии, физиологии и биогеографии.

Каждой семейной команде предстоит пройти четыре этапа. На станции «Занимательная ботаника» участники узнают много нового о том, каким интересным, а иной раз сложным путем распространяются семена и плоды растений, в том числе экзотических. «Анатомическая лаборатория» пригласит «сыграть в кости». На этапе «Путешествие натуралиста» команда знатоков выяснит, что растет и кто живет на разных материках. А станция «Мир животных» задаст любопытные вопросы о них, поможет решить кроссворд и пройти лабиринт.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Исторический музей 13 ноября приглашает горожан на цикл лекций «Живая история. Реконструкторы в Историческом музее». Первый сезон позволит слушателям узнать о фехтовальном искусстве в средневековой Европе, женском скандинавском костюме эпохи викингов, дуэлях в XIX веке и чудесах военной техники предыдущего столетия. В субботу лекция «Боевое искусство средневековой Европы: от рыцарей до цирюльников» расскажет об уникальном типе исторического памятника — трудах о боевом искусстве, составленных представителями разных сословий и потому прекрасно отразивших эволюцию как воинских навыков и вооружения, так общества в целом. Обучение боевому ремеслу стало уникальным феноменом, коснувшимся королевских дворов, феодальных замков и городских коммун от запада Европы до окраин Руси.

Принять участие в Географическом диктанте Российского географического общества можно будет 14 ноября. Геодиктант составлен в четырех вариантах, в каждый из которых входит 40 вопросов, разделенных на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

Фото: Орлов Алексей / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» зовет взрослых и детей 13 ноября принять участие в интерактивной музыкальной программе «Цветочное сольфеджио». Среди растений в Виноградной оранжерее юные ценители музыки смогут познакомиться с ее азами: гаммой до мажор, классическими и народными мелодиями. Участники отправятся в музыкальную сказку, во время которой им предстоит найти потерянные колокольчики музыкантов по имени До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля и Си. Ребята узнают много нового не только о музыке, но и о мире цветов.

На экскурсию «Крыши, парящие над землей» 13 ноября можно попасть в музее-усадьбе «Коломенское». Мероприятие пройдет в смотровой башне дворца царя Алексея Михайловича, откуда можно взглянуть на весь комплекс грандиозного здания с высоты.

Оригинальный деревянный дворец был построен в Коломенском по указу царя Алексея Михайловича в 1667–1672 годах. Он стал не только местом отдыха государя и его семьи, но и главной загородной резиденцией. Архитектура пятиуровневого дворца вобрала в себя народные обычаи строительства и отделки, великолепие и роскошь Московского царства второй половины XVII века и передовые технологии того времени. Богатый экзотический декор строения вызывал восхищение иностранцев, посещавших Коломенское, и местных жителей, прозвавших его «восьмым чудом света».

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На экскурсии гости смогут взглянуть на все это великолепие с высоты, практически дотронуться до деревянной черепицы и восхититься ценнейшим памятником русской деревянной архитектуры, воссозданным современниками.

А в «Экспоцентре» 13 и 14 ноября пройдет развлекательно-познавательный фестиваль «Поехали», посвященный технике для активного отдыха, путешествиям по России и ее туристическим богатствам. В рамках основного форума пройдет фестиваль «Этноскоп. Ускользающая самобытность». Проект призван познакомить всех желающих с жизнью и традициями коренных малочисленных народов.

На главной сцене соберутся путешественники, которые расскажут о пройденных маршрутах и поделятся своим опытом. Посетителей ждет колорит уникальных мест на карте страны — отдаленные точки, потерянные на необъятных просторах, где люди подчас изъясняются совсем на другом языке.

Фото: Пресс-служба выставки

Фестиваль продемонстрирует национальные традиции, игры и обряды; рукодельные костюмы; предметы декоративно-прикладного творчества; песни и танцы; шедевры национальной кухни.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Музей имени Андрея Рублева приглашает посетителей на выставку «Келья иконописца и келья книгописца». Здесь можно познакомиться с традиционными технологиями и процессом создания древнерусских икон и книг. В келье иконописца гости увидят минералы, из которых готовили натуральные краски, приемы исполнения рисунка и копии старинных иконописных подлинников — сборников образцов для художников.

В келье книгописца можно увидеть подлинные старинные книги с золочением и тиснением, а также материалы и инструменты, которыми пользовались древние мастера: пергамент и бумага с водяными знаками, очиненные перья, рецепты приготовления чернил. Предметы для обучения письму в Древней Руси также представлены в экспозиции: азбука-свиток, азбука малого формата и цера для письма по воску.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выставкой «Бывают странные сближенья» гостей приветствует французский куратор Жан-Юбер Мартен.

Выставка состоит из тринадцати разделов, посвященных темам, которые классическая история искусства часто не замечала или оставляла на втором плане. Посетители смогут сопоставить не только очень разные произведения искусства, но и предметы, не относящиеся к художественному творчеству. Кроме того, в каждом разделе появится как минимум одна работа современного автора, в которой прослеживается связь древнего или аборигенного искусства с актуальной повесткой.

Галерея «На Каширке» представит зрителям фотовыставку Сергея Шандина «Небо Севера», работы которой были сделаны во время путешествия по северу России — от Камчатки до Кольского полуострова. Быстрое лето и долгая зима. Темные длинные зимние ночи, светлые летние бесконечные дни. Север — это не направление, север — это состояние, считает автор выставки.

В экспозицию включены несколько работ из путешествий прежних лет. Так сложилась северная композиция. Каждая представленная работа — это история, рассказанная визуально. Какие-то из них простые, другие нужно разгадать: Север предполагает неспешность, размеренность повествования, здесь почти нет ярких красок, но много тонких переходов цвета.

Новая Третьяковка познакомит зрителей с выставкой «Борис Кочейшвили. Я и ОНИ». Самобытный и независимый представитель поколения «семидесятников», Борис Кочейшвили обучался искусству печатной графики в легендарной студии Нивинского под руководством Евгения Тейса.

Посетители увидят необычные скульптурные рельефы, выполненные в авторской импровизационной технике лепки, графику и живопись разных лет.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 11 ноября, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: чудесные мультфильмы «Ходячий замок», «Мы — монстры 2» и «Плюшевый Бум!», несколько лент национального производства: «Своя война», «Ряд 19», «Портрет незнакомца» и «Друг на продажу», фильмы ужасов «Прошлой ночью в Сохо» и «Ток».

Фото: Мы - монстры 2, 2021 год

Большой зал Новой Третьяковки 13 ноября порадует ценителей высокого искусства показом оперы в кино «Мет: Огонь в душе моей». Метрополитен впервые в истории театра открывает новый сезон оперой композитора-афроамериканца. Джазовый музыкант и композитор Т. Бланшар совместно с дирижером Я. Незе-Сегеном представляют музыкальную адаптацию известной мемуарной книги журналиста «Нью-Йорк Таймс» Чарльза Блоу. Опера рассказывает о жизни молодого человека, преодолевающего на своем пути множество невзгод и трудностей.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.