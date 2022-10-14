Депутат Валерий Головченко: С удовольствием читаю книги под стук колес вагонов подземки

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко с самого утра включается в актуальную повестку дня: берет смартфон и проверяет мессенджеры и соцсети — это обязательный пункт его распорядка. Как проходят его рабочие будни, он 13 октября рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».

Утро депутата начинается в 6 часов 40 минут.

— Я встаю без двадцати семь, так как в семь часов встают дети, и у меня есть 20 минут, чтобы прийти в себя. Правда, я не сразу выпрыгиваю из постели. Первым делом проверяю мобильную почту и смотрю, что происходит в социальных сетях, мессенджерах. Эти 20 минут и есть мой «выход на работу».

По словам Валерия Головченко, это специфика работы депутата, он должен быть постоянно в новостной повестке, как пожарный или диспетчер. Проще говоря, он считает, что нужно быть на связи с миром 24 часа семь дней в неделю.

— В семь утра я принимаю душ и привожу себя в порядок, потом прихожу на кухню, где обычно уже завтракает мой 13-летний сын, и завариваю себе чашку черного кофе, — делится Валерий.

У Головченко трое детей. Старшая дочь уже студентка второго курса института, а младшая, пятилетняя дочурка, еще сладко спит в то время, когда отец собирается на работу.

— Ровно в восемь часов я выхожу из дома и еду по делам. Тут обычно несколько вариантов развития сценария — это может быть и кабинет в Московской городской думе в центре Москвы, и приемная в округе, а могут быть различные совещания по текущим вопросам. Поэтому у меня нет какого-то одного постоянного маршрута на работу, — рассказывает Валерий.

По его словам, до рабочего места он тоже добирается по-разному — в зависимости от места назначения.

— Иногда пользуюсь служебным автомобилем. Но если приходится ехать в центр столицы, то предпочитаю метро, так как это единственное место, где я могу побыть один на один с собой. Вокруг люди, стучат колеса вагонов, и я могу спокойно почитать книгу или поразмышлять о чем-то своем, — делится Валерий Головченко.

У депутата есть дом в Новой Москве, в поселении Вороновское, и квартира в столице.

— Если я еду из московской квартиры, то обычно добираюсь на метро, по оранжевой ветке, а если из дома в поселении, то на машине доезжаю до перехватывающей парковки и там оставляю авто. А дальше общественным транспортом,— говорит он.

В 9:30 он, как правило, уже на рабочем месте.

— Сейчас благодаря гаджетам я на связи постоянно. Вижу все письма, которые мне приходят. А дальше работа строится так: мы отрабатываем обращения граждан и обращения предпринимателей, — констатирует Валерий.

По его словам, он сам иногда обращает внимание на какие-то проблемы, когда читает обсуждения в социальных сетях. Тогда уже лично поднимает проблемный вопрос, пытается его решить.

— Но мы с вами должны понимать, что депутатский запрос — не карающая длань и не волшебная палочка. В большинстве случаев сразу после него ничего не происходит, только со временем. Это планомерная, долгая, кропотливая работа по коррекции движения государственной машины.

ДОСЬЕ

Валерий Владимирович Головченко родился 3 июня 1978 года в городе Жданов Украинской ССР. В 2000 году окончил Приазовский государственный технический университет по специальности «инженерэлектрик». С 2016 года получает второе высшее образование в Московском педагогическом государственном университете.

С 2005 по 2010 год работал в коммерческих организациях города Москвы на самых разных должностях. Избран депутатом Московской государственной думы 8 сентября 2019 года. Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям. Женат, воспитывает троих детей.