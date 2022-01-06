Рост тарифов и строительство газопроводов: что ждет столичное ЖКХ в 2022 году

Фото: Пресс-служба АО «Мосгаз»

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Москвы происходит непрерывно и высокими темпами. Только за 2021 год почти 99 процентов всех газовых плит, которые подлежали замене по техническим или временным причинам, обновили в жилых домах столицы. При этом московские газовики отработали в минувшем году свыше 15 тысяч обращений в электронном формате. Порядка трех с половиной тысяч заявок поступило в социальные сети, а еще 12 тысяч — в специальный чат-бот. О том, какие изменения ждут ЖКХ города в 2022 году, — в материале «Вечерней Москвы».

Тарифы

В первое полугодие тарифы на коммунальные услуги в Москве сохранятся на текущем уровне. Соответствующее распоряжение месяц назад подписал мэр столицы Сергей Собянин. Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2022 года тарифы расти не будут, а с 1 июля по 31 декабря 2022 года — увеличатся на шесть процентов.

Замена лифтов

Свыше двух тысяч лифтов планируют заменить в столице в 2022 году в рамках реализации программы капитального ремонта. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, замена оборудования в большей степени предусмотрена на юго-востоке, юге и юго-западе города. Здесь обновят 400, 350 и 315 единиц техники соответственно.

Очистные сооружения

В 2022 году специалисты завершат масштабные работы по реконструкции десятого по счету очистного сооружения в ТиНАО — в поселении Кленовском.

— Запланированные мероприятия позволят исключить из системы водоотведения Кленовского устаревшие технологии, не обеспечивающие должной очистки стока, и выработавшее ресурс оборудование. Разработанный проект включает внедрение самых передовых технологий, что позволит обеспечить эффективную очистку сточных вод, — подчеркнул Бирюков.

В конце 2022 года будет закончена крупная реконструкция Люберецких очистных сооружений. Ремонт направлен прежде всего на первичное звено — механическую очистку воды. На этом этапе поступающие сточные воды, проходя через защитные решетки, очищаются от бытового мусора, который после сбора также утилизируется. В целом реконструкция предприятия будет проведена в пять этапов и пройдет без каких-либо приостановок работ на всем цикле очистки воды — механической, биологической и ультрафиолетовой.

На Люберецкие очистные сооружения в Подмосковье поступают промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды из Северо-Западного, Северного, Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы, а также из крупных подмосковных городов.

Дождевая канализация

В новом году специалисты продолжат строительство коллектора дождевой канализации в московском районе Бирюлево Восточное. Как сообщил Сергей Собянин, проект планировки объекта охватывает дорогу и инженерные коммуникации города на улице Элеваторной. По словам главы города, специалисты должны будут завершить ввод в эксплуатацию участка коллектора, протяженность которого составляет 0,39 километра. Кроме того, необходимо провести реконструкцию участка длиной 0,21 километра.

Строительство газопроводов

В 2022 году продолжится строительство сразу нескольких газопроводов в Новой Москве. Так, например, газопровод высокого давления появится в районе Калужского шоссе и магистрали А107 в Троицком и Новомосковском административных округах. Введение объекта в эксплуатацию позволит улучшить газоснабжение, увеличит его безопасность и бесперебойность, а также обеспечит газом более 50 тысяч жителей ТиНАО.

Помимо этого, строители продолжат возведение газопровода высокого давления на участке от СНТ «Поляница-2» до деревни Новомихайловское. Это позволит в будущем обеспечить безопасным и постоянным газоснабжением 18 тысяч жителей поселений Вороновское и Михайлово-Ярцевское в Новой Москве.

— Трасса газопровода пройдет параллельно Калужскому шоссе — от СНТ «Поляница-2» до деревни Новомихайловское, не затрагивая жилые территории. Участки газопровода на пересечениях с дорогами и водными преградами (пруды, реки) будут проложены закрытым способом в футляре, — объяснили в пресс-службе мэра.

Также строительные работы будут осуществлять в рамках реализации газопровода среднего и высокого давления на территории между деревнями Новомихайловское и Уварово в ТиНАО. Общая площадь территории составит более 37 гектаров, а длина газопровода — свыше 22 тысяч метров.