Три автобусных маршрута восстановили движение на улице Берзарина после дорожных работ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Берзарина Карта всех событий

Автобусы маршрутов №26, 253 и т59 начали курсировать в прежнем режиме на улице Берзарина после проведения дорожных работ. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Маршруты т59, 26 и 253 восстановлены по своим трассам через улицу Берзарина. Это связано с окончанием дорожных работ, — говорится в сообщении.

Движение транспорта на участке улицы Берзарина было ограничено с 20 июля. Проезд машин был частично перекрыт возле дома 30а. Ограничения были связаны с ремонтом одной из полос. Однако для продолжения движения была организована дополнительная полоса.

Накануне сообщалось, что новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся на девяти участках улиц в Москве 26 ноября. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города, главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, одна такая полоса снижает число аварий с городским транспортом на 25 процентов.