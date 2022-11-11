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Диетолог Семакова рассказала, поможет ли мед похудеть

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Семакова рассказала, поможет ли мед похудеть
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Многие худеющие часто используют мед вместо любимых сладостей. Диетолог Ирина Семакова рассказала, насколько полезен мед при похудении.

Эксперт пояснила, что для снижения веса нужно убрать из рациона калорийную еду и сладости. В рационе можно оставить мед, так как этот продукт помогает выводить шлаки из организма и облегчает пищеварительный процесс.

При этом нужно соблюдать несколько правил употребления этого продукта. Важно, чтобы мед был натуральным. Дневная норма продукта не должна превышать 100 граммов, при этом не имеет значения время потребления меда, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее диетолог Александр Андреев рассказал, какие продукты помогут поднять настроение. Поддержать себя в хорошем настроении помогут продукты с высоким содержанием витамина В12: например, мясо курицы, говядина или свинина, передает Nation News.

Многие люди думают, что соки не содержат в себе сахара и это делает их более полезными, однако подобное мнение ошибочно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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