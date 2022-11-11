Диетолог Семакова рассказала, поможет ли мед похудеть

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Многие худеющие часто используют мед вместо любимых сладостей. Диетолог Ирина Семакова рассказала, насколько полезен мед при похудении.

Эксперт пояснила, что для снижения веса нужно убрать из рациона калорийную еду и сладости. В рационе можно оставить мед, так как этот продукт помогает выводить шлаки из организма и облегчает пищеварительный процесс.

При этом нужно соблюдать несколько правил употребления этого продукта. Важно, чтобы мед был натуральным. Дневная норма продукта не должна превышать 100 граммов, при этом не имеет значения время потребления меда, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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