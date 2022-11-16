Песков: Кремль не располагает точными данными о ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Фото: Администрация президента РФ

Российское руководство на данный момент не располагает точными сведениями о ситуации с остановкой нефтепровода «Дружба». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 16 ноября.

— Здесь детальной информацией не располагаю. Вести себя как поляки не хочу, поэтому сказать нечего, — цитирует Пескова РИА Новости.

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии была приостановлена накануне по инициативе Украины. По данным официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, ограничение работы связано с падением напряжения.

После остановки работы нефтепровода премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности. По словам пресс-секретаря правительства страны Золтана Ковача, мероприятие прошло в качестве ответной меры для Украины.

16 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прокачка нефти по «Дружбе» была остановлена из-за повреждений на трансформаторной станции, полученных в результате удара по территории Украины. Подачу сырья можно будет возобновить после ремонта обслуживающей инфраструктуры.