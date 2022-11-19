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FAZ: Украина стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
FAZ: Украина стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией
Фото: depositphotos

Власти Украины стремятся вовлечь силы НАТО в прямое столкновение с Россией. Об этом в субботу, 19 ноября, заявил обозреватель Томас Гутшкер в материале для немецкого издания FAZ.

В качестве доказательства он привел в пример стремление президента Украины Владимира Зеленского, главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и его заместителя Андрея Мельника обвинить Россию в инциденте в Польше.

— Зеленский настаивал на ответном ударе по России в целях коллективной безопасности, Кулеба отвергал все сомнения относительно целенаправленной российской атаки, назвав их «теорией заговора», а Мельник, который выполняет новую работу не лучше прежней, призвал альянс к жестким действиям, — отметил Гутшкер.

По мнению автора материала, все они «не прошли тест на стрессоустойчивость и здравомыслие».

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Украина Владимир Зеленский Россия Германия НАТО
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