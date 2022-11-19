FAZ: Украина стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией

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Власти Украины стремятся вовлечь силы НАТО в прямое столкновение с Россией. Об этом в субботу, 19 ноября, заявил обозреватель Томас Гутшкер в материале для немецкого издания FAZ.

В качестве доказательства он привел в пример стремление президента Украины Владимира Зеленского, главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и его заместителя Андрея Мельника обвинить Россию в инциденте в Польше.

— Зеленский настаивал на ответном ударе по России в целях коллективной безопасности, Кулеба отвергал все сомнения относительно целенаправленной российской атаки, назвав их «теорией заговора», а Мельник, который выполняет новую работу не лучше прежней, призвал альянс к жестким действиям, — отметил Гутшкер.

По мнению автора материала, все они «не прошли тест на стрессоустойчивость и здравомыслие».

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.