Главные новости к утру 21 ноября

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Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы достигло шести человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего пожара. Его площадь составила 25 тысяч квадратных метров.

Президент России Владимир Путин прекрасно осведомлен обо всех деталях происходящего сейчас на Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Отечественные застройщики могут начать возводить дома с терминалами для посадки воздушных беспилотников. Об этом сообщили в Минстрое России. Соответствующая инициатива исходит от ведомства, а также государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. При этом вице-премьер страны Денис Мантуров уже поручил нарастить количество строящихся зданий с площадками для дронов.

Землетрясение магнитудой 6 баллов зарегистрировали сейсмологи у берегов греческого острова Крит ранним утром в понедельник. По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 129 километрах северо-восточнее от Ираклиона. В этом городе проживает около 137 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров.

Лондон по-прежнему осуществляет закупки российской нефти, несмотря на утверждения британских властей о прекращении поставок из России. Об этом написала газета The Sunday Times. По подсчетам издания, с конца февраля в порты Великобритании прибыло 39 танкеров с российским «черным золотом» стоимостью более 200 миллионов фунтов стерлингов, однако эти поставки не были квалифицированы как российские.