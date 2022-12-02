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Собянин посетил учебно-воспитательный комплекс в Луганске

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Собянин посетил учебно-воспитательный комплекс в Луганске
Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил 1-й корпус учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г. Т. Берегового в Луганске. Об этом он сообщил в пятницу, 2 декабря.

— За лето мы его полностью перестроили. Руины вокруг после бомбежки разобрали. Территорию благоустроили. Как и обещал детям, занятия после многолетнего перерыва возобновились, — сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что Сергей Собянин встретился с московскими врачами в Луганске. Он рассказал, что в общей сложности медики провели порядка четырех тысяч операций, где пациентами становились «и раненые бойцы, и пострадавшие дети».

В пятницу, 2 декабря, Сергей Собянин прибыл на линию соприкосновения Вооруженных сил России и Украины и пообщался со строителями и военнослужащими.

Мэр Москвы рассказал, что на линии фронта в данный момент работают тысячи работников городского хозяйства столицы, которые помогают солдатам обустраивать противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи.

Столица продолжает поддерживать жителей Донбасса и других территорий, вошедших в состав Российской Федерации. Так, в четверг, 1 декабря, сообщалось, что Ресурсный центр для инвалидов в рамках акции «Москва помогает» собрал четыре тысячи спецсредств для отправки на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

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