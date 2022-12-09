Появились кадры полностью сгоревшего магазина OBI с высоты птичьего полета

Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Появились фото и видео полностью сгоревшего гипермаркета OBI с высоты птичьего полета. Материалы предоставил корреспондент «Вечерней Москвы», который находится на месте ЧП.

На кадрах можно увидеть, что из-за огня магазин напоминает пепелище. Внутри гипермаркета можно наблюдать полностью сгоревшие конструкции. С территории магазина продолжает идти слабый дым.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Илья Ашуров / Вечерняя Москва

Инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко рассказал «Вечерней Москве», что в результате горения пластиковых конструкций выделяются диоксиноподобные и фураноподобные вещества, которые наносят значительный урон как окружающей среде, так и человеку.

Гипермаркет в Московской области загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб по причине, что на него упала конструкция сгоревшего здания.

Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

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Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Следствие, в свою очередь, возбудило по факту пожара уголовное дело.

Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в магазине, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.

Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин заявил, что версия поджога в торговом центре в настоящее время рассматривается как менее вероятная. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение правил при сварочных работах.