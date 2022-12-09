Появились кадры полностью сгоревшего магазина OBI с высоты птичьего полета

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Появились фото и видео полностью сгоревшего гипермаркета OBI с высоты птичьего полета. Материалы предоставил корреспондент «Вечерней Москвы», который находится на месте ЧП.
На кадрах можно увидеть, что из-за огня магазин напоминает пепелище. Внутри гипермаркета можно наблюдать полностью сгоревшие конструкции. С территории магазина продолжает идти слабый дым.
Инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко рассказал «Вечерней Москве», что в результате горения пластиковых конструкций выделяются диоксиноподобные и фураноподобные вещества, которые наносят значительный урон как окружающей среде, так и человеку.
Гипермаркет в Московской области загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб по причине, что на него упала конструкция сгоревшего здания.
Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.
Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Следствие, в свою очередь, возбудило по факту пожара уголовное дело.
Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в магазине, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.
Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин заявил, что версия поджога в торговом центре в настоящее время рассматривается как менее вероятная. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение правил при сварочных работах.