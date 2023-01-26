Ученики медклассов побывают на экскурсиях в московских поликлиниках и больницах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ученики медицинских классов столичных школ смогут побывать на экскурсии в поликлиниках, станциях скорой помощи и многопрофильных стационарах. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Мы постоянно совершенствуем проекты предпрофессионального образования...Так, школьники, которые планируют стать медиками, побывают в разных учреждениях системы здравоохранения Москвы с ознакомительными турами. Это новый формат знакомства с отраслью, в которой многие учащиеся впоследствии планируют работать, — рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

Данная инициатива поможет школьникам более осознанно выбрать направление дальнейшего обучения и стать по-настоящему хорошими медиками, цитирует ее официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что спектакль о «ночных ведьмах», летчицах единственного в истории Великой Отечественной войны женского полка бомбардировщиков, прошел в Музее Победы. Спектакль представили ученики 4–7-х классов московской школы № 1103 имени Героя РФ А. В. Соломатина.