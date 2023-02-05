Пушков высмеял признание ФРГ о взрывах на «Северных потоках»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления генерального прокурора Германии Петера Франка о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее он сообщил, что доказательств «причастности» РФ к взрывам на газопроводах нет.

— Потрясающая по «глубине» и «тонкости» выводов работа правоохранительных органов ФРГ относительно подрыва газопроводов в Балтийском море. Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому — кто знает, — написал с иронией сенатор в Telegram-канале.

Он отметил, что весь мир знает, кто стоит за этими взрывами, об этом прямо говорил президент Сербии Александр Вучич, и, разумеется, знают об этом и в Германии.

— Но предпочитают делать глубокомысленные заявления об отсутствии доказательств о причастности России, — заключил Пушков.

Немецкие следователи допускают, что одна из западных стран могла организовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Предположительно, организация подрыва может быть связана с целью обвинения в этом РФ.

Инцидент на «Северных потоках» случился 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.