Названы самые распространенные причины взрывов газа в многоквартирных домах

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Владелец сервиса по установке газового оборудования Сергей Медведев назвал самые частые причины взрывов газа.

По словам эксперта, чаще всего это происходит по причине бытовой халатности. Люди могут забыть выключить плиту или не вовремя вызвать службу проверки. Кроме того, нельзя исключать и халатную работу коммунальных служб, которые иногда безответственно подходят к осмотру домов.

Медведев подчеркнул, что не все могут позволить себе сменить старые опасные плиты на современные. Тем не менее сэкономленные на газовом оборудовании деньги приводят к ужасным последствиям.

Эксперт добавил, что, помимо газового оборудования, необходимо поддерживать в рабочем состоянии вентиляцию, передает «Радио 1».

Ранее жительница Новосибирска Яна рассказала, как стала свидетелем взрыва газа в многоквартирном доме рано утром 9 февраля. В результате происшествия в пятиэтажном доме обрушились два подъезда, пять человек погибли.

По словам женщины, она проснулась от громких звуков взрыва. Позже появился дым, в течение часа огонь становился сильнее, а машин пожарной службы и скорой помощи подъезжало все больше, передает ее слова канал 360.

Подробнее о происшествии в Новосибирске — в материале «Вечерней Москвы».