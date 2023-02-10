Стало известно о взрывах в регионах Украины

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Взрывы слышны в Одесской, Полтавской и Кировоградской областях на Украине. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

— Взрывы в Одесской области. Взрывы в Полтавской области, — говорится в публикации.

Помимо этого, в Житомирской области власти предупредили о возможности экстренных отключений света. В Полтавской области работает система противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости.

До этого воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Тревога начала поступать в 08:27 по местному времени (09:27 по московскому). Первым регионом, где была объявлена тревога, стал Киев.

Кроме того, в Шепетовской районе оказался поврежденным объект критической инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Сергея Гамалия, пожар был ликвидирован, в результате него никто не пострадал.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.