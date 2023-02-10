Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно о взрывах в регионах Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стало известно о взрывах в регионах Украины
Фото: Unsplash

Взрывы слышны в Одесской, Полтавской и Кировоградской областях на Украине. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

— Взрывы в Одесской области. Взрывы в Полтавской области, — говорится в публикации.

Помимо этого, в Житомирской области власти предупредили о возможности экстренных отключений света. В Полтавской области работает система противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости.

До этого воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Тревога начала поступать в 08:27 по местному времени (09:27 по московскому). Первым регионом, где была объявлена тревога, стал Киев.

Кроме того, в Шепетовской районе оказался поврежденным объект критической инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Сергея Гамалия, пожар был ликвидирован, в результате него никто не пострадал.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

Украина Россия Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте