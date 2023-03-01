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Билеты «Единый» о работе машинистов поездов метро выпустили в Москве

Араз Салехов
Город
Билеты «Единый» о работе машинистов поездов метро выпустили в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Тематические билеты «Единый», посвященные работе машинистов поездов метро, выпустили в столице. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Чтобы больше пассажиров узнали о наших вакансиях, мы выпустили 200 тысяч тематических билетов «Единый». На обратной стороне проездного указаны контакты центра подбора персонала, куда может обратиться каждый, кто хочет стать частью системы московского транспорта, — рассказал он.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что билеты можно купить в кассах метро и в автоматах по продаже билетов.

Помимо этого, в кассах Московского метрополитена появились тематические билеты «Единый» и карты «Тройка», посвященные Дню защитника Отечества. Проездные билеты «Единый» общим тиражом 200 тысяч экземпляров можно приобрести во всех кассах и автоматах столичного метро, а «Тройки» — в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро.

9 февраля в городе выпустили тематические билеты «Единый» на одну и две поездки в рамках открытия всероссийской фотовыставки «За это я люблю Россию». В городе выпустят 200 тысяч таких билетов.

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