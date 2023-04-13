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Около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в первом квартале 2023 года

Никита Худяков
Город
Около 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в первом квартале 2023 года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Специалисты Комплекса городского хозяйства в первом квартале 2023 года проверили около 400 тысяч газовых плит. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, поэтому плановые проверки газового оборудования в жилом фонде проводятся ежегодно. Обязательно делаем диагностику состояния внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах, — сказал он.

По словам заммэра, с января по март нынешнего года специалисты проверили около 400 тысяч газовых плит, что составляет почти 22 процента от общего числа. Бирюков отметил, что регулярные проверки помогают выявить неисправное или устаревшее оборудование, а также предупредить владельцев об опасности его использования.

Владелец сервиса по установке газового оборудования Сергей Медведев назвал самые частые причины взрывов газа. По словам эксперта, чаще всего это происходит по причине бытовой халатности. Люди могут забыть выключить плиту или не вовремя вызвать службу проверки.

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