Ряд трамваев задерживался на Павелецкой площади

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

На Павелецкой площади в районе остановки «Павелецкий вокзал» задерживались трамваи № А и 38. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 22 апреля.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вскоре стало известно, что движение трамваев на данном участке было восстановлено.

Отмена разворота автомобилей через пути на Нижней Красносельской улице возле дома 5с4 позволит трамваям курсировать быстрее. Данный участок проезжают трамваи № 4, 37, 43 и 50, теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет меньше 10 минут.