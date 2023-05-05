«Знает толк в обеде»: в Московском зоопарке рассказали о рационе гималайского медведя Васи
У гималайского медведя Васи, проживающего в Московском зоопарке, очень обширный рацион питания. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
— Наш Вася знает толк в обеде: сначала салат, а потом все остальное, — написала Акулова в своем Telegram-канале.
Она также добавила, что всем медведям предоставляется очень богатое меню, включающее мясо, рыбу, творог, орехи. Однако, судя по кадрам, овощи и фрукты мохнатые звери поедают с особым наслаждением.
Трех гималайских медведей — Бабулю, Васю и Фаню — изъяли у контрабандистов и приютили в столичном зоопарке. Животные продолжительное время жили в стесненных условиях и плохо питались. В настоящее время они проходят курс реабилитации, разработанный ветеринарами и зоологами сада.
Другой косолапый столичного зоопарка — медведь Диксон — недавно рыбачил в своем вольере. В его бассейн запустили живую форель, которая сразу заинтересовала животное.
Корреспондент «Вечерней Москвы» недавно сходил в гости к Диксону и посмотрел, как медведь проводит свой день.