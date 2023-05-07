Врач Буеверов назвал самые вредные алкогольные напитки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Алкогольные напитки можно разделить по степени их вреда для здоровья. Рейтинг самого опасного спиртного составил врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов.

Врач отметил, что распределил напитки от самых безопасных к наиболее вредным.

По его словам, относительно безвредными считаются сухие вина. Они содержат большое количество полифенолов, которые имеют множество полезных для организма свойств. Кроме того, в них содержится существенно меньше сахара.

Следом в рейтинге идет пиво. По словам Буеверова, вред этого напитка заключается в высоком содержании сахара. При этом в нем содержится много аминокислот, минералов, витаминов и полифенолов. Врач отметил, что употребление мужчинами не более двух порций пива снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

О защитных свойствах крепкого алкоголя известно намного меньше, отмечает эксперт. Известно, что в напитках с крепостью около 40 градусов содержится этанол.

Самыми вредным напитками, по мнению Буеверова, является крепкий алкоголь. Также вред наносят сладкий алкоголь. К нему относятся коктейли и большинство видов вин. Эти продукты имеют высокое содержание сахара, а также этанола. Вместе эти два вещества негативно воздействуют на печень, передает слова врача aif.ru.

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00. Кроме того, ведомство предлагает повысить минимальный возраст для покупки крепкого алкоголя до 21 года.

Нужна ли подобная мера в России и к чему может привести ее внедрение, «Вечерней Москве» рассказал эксперт рынка ретейла Александр Анфиногенов.