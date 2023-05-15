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Приметы и советы

Суд избрал меру пресечения супругу Елены Блиновской

Степан Жирнов
Происшествия
Суд избрал меру пресечения супругу Елены Блиновской
Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Суд избрал Алексею Блиновскому, мужу знаменитой интернет-деятельницы, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда столицы в понедельник, 15 мая.

Как сообщил пресс-секретарь суда, Блиновскому запретили общаться с фигурантами уголовного дела и их адвокатами, за исключением супруги. Помимо этого, мужчине запретили пользоваться интернетом, телефоном и почтой, кроме случаев, когда нужно обратиться в скорую помощь, вызвать экстренные службы или поговорить со следователями.

Мужчину обвиняют в пособничестве при уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег. По версии следствия, именно Алексей вместе с другими пособниками помогал Елене Блиновской искать индивидуальных предпринимателей, которые были бы согласны на фиктивное распределение прибыли. Таким образом блогер продолжала пользоваться упрощенной системой налогообложения.

Свою вину Блиновский не признал.

Видео: пресс-служба Пресненского районного суда

Саму Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Блиновскую задержали на границе 27 апреля.

Во время допроса блогер полностью признала свою вину и раскаялась. На суде она просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд отправил женщину под домашний арест. Адвокаты блогера обжаловали это решение. Следующее заседание назначено на 22 мая 2023 года.

15 мая в пособничестве в совершении преступлений, а также в отмывании денег обвинили ее мужа Алексея Блиновского.

Подробнее о том, кто такая Елена Блиновская и что ей грозит за неуплату налогов в размере миллиарда рублей, — в материале «ВМ».

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