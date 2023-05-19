Украинский певец Марвин объяснил, почему вернулся в Россию

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Украинский певец Миша Марвин (настоящее имя — Михаил Решетняк) объяснил свое решение вернуться в Россию после отъезда в Дубай. Причины такого поступка музыкант раскрыл в интервью «Главному вопросу».

— Я улетел в Дубай к своей музыкальной команде, потому что у меня была поставлена задача — стать самостоятельным артистом. Почему я должен не возвращаться в Москву, если я 11 лет здесь живу, работаю? У меня здесь все. Я не говорил, что не вернусь, — рассказал певец.

Марвин также рассказал о своем расставании с лейблом Black Star. По его словам, с директором Павлом Курьяновым «удалось договориться», приводит слова музыканта РИА Новости.

Во время новогоднего выступления в Дубае певец Валерий Меладзе сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников. В результате этого инцидента многие ополчились против артиста, в том числе против его супруги, певицы Альбины Джанабаевой.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что после своего заявления Меладзе должен навсегда покинуть Россию. По мнению критика, артист заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов.