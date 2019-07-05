Женщину задержали за избиение до смерти своей соседки на западе столицы
• 09:18 • 5 июля 2019
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В отношении женщины возбудили уголовное дело
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Полиция задержала подозреваемую в причинении смертельных травм женщине на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
По данным следствия, 8 июня 2019 года с улицы Кунцевская в больницу доставили женщину 1989 года рождения с ушибом головного мозга множественными переломами костей лицевого черепа. Несмотря на все усилия врачей, пострадавшая умерла.
По подозрению в совершении преступления задержана безработная 1968 года рождения. Во время конфликта она избила сожительницу руками и ногами.
В отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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