МЧС РФ поблагодарило США за предложение помощи в ликвидации лесных пожаров
Глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев не исключил, что Россия воспользуется предложенной США помощью для тушения лесных пожаров в Сибири.
С подобным предложением выступил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. В МИД РФ расценили эту информацию как шаг к восстановлению диалога.
По словам Владимира Соловьева, в Сибири создана многочисленная авиагруппировка для борьбы с лесными пожарами. В случае необходимости МЧС России воспользуется предложением Дональда Трампа.
Он отметил, что взаимная помощь при ликвидации ЧС является «обычной мировой практикой» в отношениях России и США. Например, несколько лет назад Россия помогла США в ликвидации пожаров в Калифорнии, передает РИА Новости.
Лесные пожары на территории России охватили около трех миллионов гектаров. Для тушения пожаров приняты дополнительные меры.
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