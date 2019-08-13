Режим ЧС в районе сгоревшего детского лагеря «Холдоми» снят

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение снять режим чрезвычайной ситуации в районе детского палаточного лагеря «Холдоми». Об этом 13 июля, во вторник, «Интерфаксу» сообщил представитель пресс-службы главы региона.

Напомним, что режим ЧС был введен 24 июля, на следующий день после пожара на территории лагеря, где находились 189 детей. В результате происшествия четыре ребенка погибли и еще девять получили ожоги. В общей сложности сгорело более 20 палаток. В настоящий момент дети выписаны из больницы, им была оказана медицинская и психологическая помощь.

По данным властей Хабаровского края, причиной возгорания стало полотенце, упавшее на обогреватель, расположенный возле одной из палаток.

После ЧП на два месяца были арестованы директор «Холдоми» Максим Кузнецов, владелец одноименного горнолыжного комплекса Виталий Бурлаков и глава одного из отделов МЧС по региону Эдуард Новгородцев. Последнему предъявили обвинения по статье «Халатность».

По результатам проверки обстоятельств произошедшего Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при закупке палаток для лагеря. В связи с этим уголовное дело также было возбуждено в отношении правительства Хабаровского края, Краевого государственного автономного учреждения «Дом молодежи», компаний «Экстрим Сервис» и «Флагман».

Помимо прочего, на некоторое время от должности был отстранен заместитель министра Хабаровского края Александр Король.

Впоследствии лагерь был закрыт, а дети эвакуированы. Ранее «ВМ» сообщала об аналогичном случае. Так, 6 августа, в Бурятии на берегу Байкала на 90 дней закрыли детский палаточный лагерь ввиду многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

В ближайшем будущем МЧС РФ планирует разработать требования к пожарной безопасности материалов, которые используются при устройстве туристических палаток. Это позволит избежать подобных катастроф.

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