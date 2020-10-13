СМИ: Нижегородскому стрелку проведут посмертную экспертизу

Фото:ГУ МВД по Нижегородской области

Подозреваемому в стрельбе в Нижегородской области проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства объяснил, что эта процедура поможет понять, в каком психическом состоянии был стрелок в момент совершения преступления. Кроме того, будет проще установить причины и мотивы нападения на людей.

Отметим, что ранее юношу, открывшего огонь по прохожим на одной из остановок под Нижним Новгородом, нашли мертвым.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Видео: NN.RU

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель по имени Даниил Монахов.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области

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