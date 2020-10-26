Ереван подтвердил взятие Баку города Кубатлы в Карабахе

Фото: facebook.com / Минобороны Армении

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские военные заняли город Кубатлы (азербайджанское название Губадлы — прим. «ВМ») в Карабахе. Об этом он сообщил в понедельник, 26 октября.

— К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям, — передает слова Ованнисяна РИА Новости.

О том, что указанный город перешел под контроль азербайджанских вооруженных сил, ранее сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. С 1993 года Кубатлы (Губадлы) был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Стоит отметить, что утром 26 октября, спустя всего несколько минут после объявления гуманитарного перемирия между Арменией и Азербайджаном, стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. При этом и в Ереване, и в Баку отвергают инсинуации, но предъявляют собственные.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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