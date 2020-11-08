Названы основные версии крушения самолета с Александром Колтовым в Подмосковье

Фото: mmsut.sledcom.ru / Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В качестве основных версий трагедии с самолетом в Подмосковье, где погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, рассматриваются ошибка пилота или неисправность техники. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

— Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных — техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования, — говорится на сайте управления.

Следователи изымают все фрагменты сгоревшего самолета, чтобы исследовать их. Также изучается техническая документация самолета. Уточняется, что это необходимо для получения «объективной картины происходившего на борту».

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) будет расследовать трагедию с крушением самолета, в результате которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой.

Самолет Cessna, в котором находился ведущий НТВ, потерпел крушение днем 7 ноября возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате крушения воздушное судно загорелось. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя. Расследованием трагедии занялся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом этого года он перешел в проект «Звезды сошлись», став новым напарником Леры Кудрявцевой и заменив Оскара Кучеру. До прихода на НТВ ведущий работал на телеканале «Наука 2.0».

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