«Состарился»: стилист раскритиковала новый образ Алексея Воробьева

Фото: @mr.alexsparrow / Официальный аккаунт Алексея Воробьева в Instagram

Сменивший имидж певец и актер Алексей Воробьева, который перекрасился в «жгучего» блондина, полностью изуродовал свою внешность, подчеркнув недостатки в пропорциях лица. Такое мнение высказала профессиональный стилист Екатерина Добренкова.

По мнению эксперта, новый образ Воробьева не только его изуродовал, но и состарил.

— Это абсолютно не его стиль, — сказала Добренкова «Вечерней Москве». — Он выбрал самый жуткий оттенок блонда, который только может быть. Этот окрас подчеркнул все несовершенства его лица, можно даже заметить кривизну его губ. Обратите внимание на видео, размещенное им в Instagram. Из-за контрастной шевелюры, еще больше осветляющей лицо, мимические морщины сильнее выделяются, когда он улыбается. И обратите внимание на фото, где он запечатлен с волосами в темных, но теплых тонах. Совсем другое дело.

Собеседница «ВМ» отметила, что полностью светлый или темный оттенок волос в редких случаях украшает:

— Даже очень молодых парней и девушек «жестко» темный или светлый визуально старят. Я бы посоветовала ему вернуться в свой натуральный оттенок — темно-русый, а в качестве эксперимента лучше выбрать орехово-медовый цвет. Он придаст «теплоты» и благородной яркости его образу.

Также Добренкова порекомендовала артисту обратить внимание на мимические морщины вокруг глаз, которые, по ее словам, придают взгляду экс-участника Евровидения усталый вид.

Ранее Воробьев кардинально сменил имидж и перекрасился в блондина. Он показал на своей странице в соцсети фото в новом образе и поинтересовался у фанатов в Instagram, насколько ему идет такой цвет волос.

Воробьев прославился после участия в Евровидении в 2011 году. Также он снимался в кино и сериалах. После подписания контракта с американским продюсером RedOne артист взял себе псевдоним Alex Sparrow (Алекс Воробей — прим. «ВМ»). В настоящее время он живет в Лос-Анджелесе.

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