«Скоро 14 февраля»: Полина Гагарина опубликовала новое видео в «Инстаграме»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками новым видео. Судя по подписи, видеозапись певица опубликовала к грядущему Дню всех влюбленных.

— Скоро 14 февраля! Воспринимаете этот праздник? Или это что-то чуждое? Не наше? — написала Гагарина в своем микроблоге.

Подписчики по-разному ответили на вопрос певицы.

«Для любви не нужен повод или специальный день!»; «Спокойно к нему отношусь. Просто приятный повод провести романтический вечер, не более»; «Вы невероятно красивая на этом видео», — написали поклонники под роликом в Instagram-аккаунте Гагариной.

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