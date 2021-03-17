Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автор книги о герцогине Кембриджской раскрыла все секреты стиля Кейт Миддлтон
Фото: instagram.com/katemiddletonphotos

Автор книги о герцогине Кембриджской раскрыла все секреты стиля Кейт Миддлтон

Полина Долганова

В мире

Журналистка Бетан Хольт рассказала о нежелании Кейт Миддлтон следовать моде. По мнению писательницы, одежда не является приоритетом для герцогини, и она старается не идти на поводу у моды, как это делала принцесса Диана.

Автор книги подчеркнула, что герцогиня общается с публикой с помощью скрытых смыслов в своих нарядах. Например, Кейт показала миру своего сына Джорджа в голубом платье, отсылающем к наряду принцессы Дианы после рождения принца Уильяма.

— Она хочет показать, что исполняет не только роль герцогини, но и матери, — пришла к выводу Хольт в комментарии изданию nine.au.com.

Ранее стало известно, что герцогиня Кембриджская хочет четвертого ребенка.

Читайте также: Королевский повар рассказал о вкусовых предпочтениях принцессы Дианы

модастильКейт Миддлтон
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Фабрика смерти» в центре Европы

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте