Автор книги о герцогине Кембриджской раскрыла все секреты стиля Кейт Миддлтон

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Журналистка Бетан Хольт рассказала о нежелании Кейт Миддлтон следовать моде. По мнению писательницы, одежда не является приоритетом для герцогини, и она старается не идти на поводу у моды, как это делала принцесса Диана.

Автор книги подчеркнула, что герцогиня общается с публикой с помощью скрытых смыслов в своих нарядах. Например, Кейт показала миру своего сына Джорджа в голубом платье, отсылающем к наряду принцессы Дианы после рождения принца Уильяма.

— Она хочет показать, что исполняет не только роль герцогини, но и матери, — пришла к выводу Хольт в комментарии изданию nine.au.com.

Ранее стало известно, что герцогиня Кембриджская хочет четвертого ребенка.

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