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Работа остановок в нескольких районах Москвы изменится с 27 марта
Фото: АГН Москва

Работа остановок в нескольких районах Москвы изменится с 27 марта

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, улица Новаторов Карта всех событий

С 27 марта изменится работа остановок в разных районах Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Остановка «Улица Новаторов» на улице Новаторов при следовании из центра для автобусов № 163, 363, 661, П11 переносится на 120 метров назад, к дому 38, корпус 1, на улице Новаторов. Для автобуса № 111 — на 100 метров назад — на улицу Академика Челомея, ближе к дому 12/19.

Кроме того, для автобусов № 14, 613, 792, 885 вводится новая остановка «Салтыковская улица, 8» на Салтыковской улице. Остановка «Федеративный проспект, 7» для автобусов № 211 и 620 на Федеративном проспекте в обоих направлениях переводится в режим «По требованию».

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