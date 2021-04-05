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Коронавирус выявили у 8646 человек за сутки в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Коронавирус выявили у 8646 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили более 8,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 5 апреля.

Так, за последние 24 часа в России зафиксировано 8646 новых случаев коронавируса. Из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 343 человека, вылечились от инфекции 7052 пациента.

Коронавирус выявили у 8646 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время пандемии выявили 4 589 540 случаев COVID-19. Всего в России скончались 100 717 человек с коронавирусом, выздоровели 4 211 133 пациента.

Коронавирус выявили у 8646 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в Москве завершился набор добровольцев для исследования «Спутника Лайт».

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