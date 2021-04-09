Юные москвичи освоили азы профессии мультипликатора в Музее Победы

Ребята пробовали свои силы в рисованной, кукольной и пластилиновой анимации / Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в четверг, 8 апреля, прошли мастер-классы по созданию мультфильмов. В День российской анимации юные москвичи познакомились с азами мультипликации. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Дети пробовали свои силы в рисованной, кукольной и пластилиновой анимации. Под руководством наставников они создавали собственный мультипликационный шедевр. Участники придумывали сюжет и персонажей и воплощали замысел в жизнь.

На специальном мультстанке от «Детской мультстудии» оживали кукольные и рисованные герои. Почувствовать себя режиссерами и мультипликаторами в этот день смогли десятки столичных школьников.

Также ребята смогли посмотреть ретроспективу мультфильмов, а взрослые побывать на творческой встрече с российским аниматором, режиссером и сценаристом Натальей Березовой.

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