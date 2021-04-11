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Плита просела около входа в подъезд на Сельскохозяйственной улице в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Плита просела около входа в подъезд на Сельскохозяйственной улице в Москве

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица, 18к2 Карта всех событий

Городские службы Москвы устраняют последствия проседания плиты на Сельскохозяйственной улице. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Инцидент произошел по адресу улица Сельскохозяйственная 18, корпус 2. Отмечается, что у крыльца жилого многоквартирного дома просела плита. Специалисты экстренных служб организовали безопасный проход для жильцов дома.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточняется, что пострадавших при инциденте нет.

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