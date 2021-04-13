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Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать точный фитнес-браслет
Фото: Pexels

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать точный фитнес-браслет

Виктория Родимкина

Потребление

Специалисты Роскачества проверили 14 моделей фитнес-браслетов, чтобы выяснить, насколько точные показатели выдают современные устройства.

— Даже среди недорогих моделей можно найти такие, где количество и качество датчиков не будут уступать дорогим устройствам с ценой в несколько раз выше, — пояснил директор департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский.

По мнению экспертов, правильно подобранный фитнес-браслет может дать точную и полную картину состояния здоровья пользователя. При этом специалисты пояснили, что нет никакой зависимости между ценой гаджета и точностью его показаний.

Так, при выборе устройства нужно сначала определить, для каких целей оно приобретается. Например, спортсмену понадобится гаджет с широким набором программ для тренировок, высокой точностью показателей и устойчивостью к влаге и ударам. Если цель пользователя следить за здоровьем, то ему необходим браслет с датчиками мониторинга сердечной активности, сна, стресса и так далее.

Для тех, кому важны базовые функции шагомера, могут подойти устройства без дополнительных датчиков, сообщается на сайте организации.

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