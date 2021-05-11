Андрей Воробьев выразил соболезнования Татарстану в связи с трагедией в Казани

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в казанской школе № 175, выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Именно с этой темы он начал рабочее совещание.

— В Казани произошла страшная трагедия. На данный момент ведется работа правоохранительных органов. Я приношу от всех представителей власти Московской области соболезнования. Погибли люди, дети. Безопасность всегда требует от нас, от правоохранительного блока предельно серьезного отношения, — заявил Андрей Воробьев.

По его словам, подобные ситуации свидетельствуют о том, как важно проводить мероприятия, связанные с безопасностью, отмечает телеканал 360. Губернатор также добавил, что региональные власти обязаны дальше максимально профессионально продолжать их, а также серьезно относиться ко всем вызовам времени.

Что произошло

Утром во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба. Вооруженный молодой человек прошел на территорию образовательного учреждения. В настоящее время стрелявший задержан. Им оказался 19-летний местный житель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По информации, предоставленной главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в результате стрельбы погибли четыре мальчика и три девочки, а также еще 16 человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В Татарстане объявлен день траура по погибшим, который состоится 12 мая.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе.

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