Все контролеры Москвы будут следить за соблюдением масочного режима в транспорте

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полный штат контролеров будет следить за соблюдением масочно-перчаточного режима в транспорте Москвы с 15 по 19 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 12 июня.

— Ситуация с вирусом в городе становится все более тревожной. Эта неделя выходных нужна в первую очередь для того, чтобы избежать перегрузки больниц, — рассказали в ведомстве.

Дептранс уточнил, что за наличием масок и перчаток в столичном транспорте будет следить 100 процентов штата контролеров. Поездки на такси, каршеринге, а также прокатных велосипедах и электросамокатах стоит совершать только в случае крайней необходимости, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось, что в период с 13 по 20 июня рестораны, бары, ночные клубы, кафе и другие развлекательные заведения столицы не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 из-за ситуации с коронавирусом.

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