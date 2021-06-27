Движение поездов на Белорусской линии МЖД восстановили после сбоя

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает пресс-служба МЖД.

— Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Белорусского направления. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию, — говорится в сообщении.

Изменение в движении поездов возникло из-за незапланированной остановки одного из них на станции Одинцово. Железнодорожные работники сделали все необходимое, чтобы быстрее вернуться к штатному расписанию, сообщает ТАСС.